Capodanno Rai, show nel mirino di un turista veneto che scrive al sindaco di Matera

MATERA- Si dice incantato dalla città di Matera, ma nello stesso tempo sente di dover espimere qualche critica riguardo allo svolgimento dello show Rai “L’anno che verrà” andato in scena la notte di San Silvestro.

Le perplessità sono riportate dal signor Pierandrea Gagliardi di Venezia in una lettera inviata al sindaco della città dei Sassi Raffaello De Ruggieri e agli assessori alla Cultura rispettivamente della Regione Basilicata e del Comune. Di seguito la missiva inviata anche alla nostra redazione dal turista veneto.

"Ho passato il Capodanno con mia moglie, nella stupefacente Matera, cinque giorni, dal 29 dicembre al 3 gennaio, a scoprire le bellezze senza fine di questa “città delle città”, un giacimento culturale straordinario che, offre molte chiavi di lettura, a diversi livelli, per capire le nostre origini. Di fronte a tanta ricchezza storica, urbanistica, artistica, sociale, capisco perché Matera sia stata nominata Capitale Europea della Cultura 2019, e di questo come cittadino italiano ne sono fiero ed orgoglioso. Sono però rimasto esterefatto dall’evento di Capodanno in piazza Vittorio Veneto, trasmesso in diretta su Rai 1, che ha proposto uno spettacolo di livello discutibile che, nulla c’entrava con Matera e che non ne ha valorizzato realmente nessun aspetto. Ma com’è possibile che in questa città dalle mille chiavi di lettura ricche ed affascinanti, non si è stati capaci di pensare qualcos’altro che non fosse il solito show di Amadeus? Mi auguro che Matera abbia tutto il coraggio necessario per riuscire ad affermarsi per quella che è e che non sprechi l’occasione di essere la Capitale della Cultura Europea 2019".