Marconia, gite scolastiche: conducente del bus oltre i limiti d'età. Sostituito

PISTICCI- Bloccato a Marconia dagli agenti della polizia stradale per fortuna prima ancora della partenza. Il conducente del pullman prenotato per la gita scolastica, aveva superato il limite di età in relazione alla patente di guida posseduta.

Continuano i controlli della Stradale ai mezzi di trasporto impiegati per i viaggi di istruzione organizzati dagli istituti scolastici, che in questo periodo primaverilesi vanno ad intensificarsi. Il monitoraggio dei veicoli e dei conducenti che svolgono tale attività permette di anticipare i controlli ancor prima di affrontare il viaggio. Ciò non consente di far partire la scolaresca senza il dovuto rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dalla normativa vigente. Erano le 5 del mattino di ieri quando nella popolosa frazione di Pisticci una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Policoro ha bloccato e sanzionato l’autista che si accingeva a partire per la Toscana con una scolaresca delle elementari pur avendo superato il limite di età in relazione alla patente di guida posseduta. Ciò ha fatto sì che si provvedesse al cambio dell’autobus e del conducente prima della partenza dei bambini di quel centro urbano.