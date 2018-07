Metapontino, la Commissione Ue a Pedicini: "Non abbiamo informazioni sull'emergenza acqua"

Prev

METAPONTO - La Commissione Ue ha risposto all’interrogazione presentata dall’eurodeputato del M5S Piernicola Pedicini sull’emergenza acqua potabile verificatasi nelle settimane scorse nei comuni del Metapontino.

”La Commissione - è scritto nella risposta - non è al corrente della situazione delineata dall’onorevole deputato in merito all’acqua potabile in alcuni comuni della Basilicata. Le autorità nazionali non sono attualmente tenute a comunicare alla Commissione problemi di questo tipo o analisi delle acque, né la Commissione raccoglie informazioni relative alle risorse idriche locali. L’articolo 8 della direttiva sull’acqua potabile - ha aggiunto l’organismo esecutivo di Bruxelles - impone agli Stati membri di garantire che siano adottati provvedimenti correttivi in caso di mancato rispetto dei valori di parametro".

