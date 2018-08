Scanzano Jonico, il ministero salva la Candonga. Via libera all'uso della cloropicrina

Prev

1 of 2

of Next

SCANZANO JONICO - La Sezione Prodotti Fitosanitari del ministero della Salute ha disposto la concessione alla deroga all’utilizzo della Cloropicrina, con i seguenti termini: 15 settembre 2018 per le erbe fresche, 28 settembre per la fragole in pieno campo, 28 ottobre per il pomodoro e 29 dicembre per la fragola in vivaio.

“Si tratta di una decisione importantissima e necessaria soprattutto in una regione, come la Basilicata, dove sono presenti prestigiose aziende di settore, su tutte quelle che producono la pregiata e richiestissima fragola Candonga, che garantiscono postidi lavoro a migliaia di persone”. E’ quanto fa sapere il presidente di Coldiretti Basilicata, Piergiorgio Quarto che in una nota esprime soddisfazione “perché è stato superato l’empasse burocratico-amministrativo legato agli usi eccezionali consentiti della Cloropicrina, principio attivo necessario per la produzione di fragole. Si tratta di una concessione fondamentale - conclude Quarto - per la tutela della nostra ortofrutta e verso la quale ci siamo da subito battuti, soprattutto per contrastare il mercato spagnolo, il nostro maggiori competitor che ha già ottenuto il via libera interno all’uso della molecola”.