Melfi, al Gasparrini diploma in 4 anni

MELFI - Una sperimentazione che potrebbe rivoluzionare la scuola italiana: terminare il ciclo di studi superiore in 4 anziché in 5 anni. E dal prossimo anno scolastico sarà possibile anche in Basilicata.

Sono 100 gli istituti secondari, (l’elenco su www.miur.gov.it), ammessi alla sperimentazione dei percorsi quadriennali, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico dello scorso 18 ottobre del Miur e aperto a indirizzi liceali e tecnici. Nella nostra regione l’unico ammesso è l’Istituto G. Gasparrini di Melfi con indirizzo “Amministrazione finanza e marketing”. Le 100 scuole ammesse sono 44 al Nord, 23 al Centro, 33 al Sud. Si tratta di 75 indirizzi liceali e 25 tecnici. Sono 73 le statali, 27 quelle paritarie. Ogni scuola potrà attivare una sola classe sperimentale. Le iscrizioni saranno possibili dal prossimo 16 gennaio, la stessa data prevista per le iscrizioni ai percorsi ordinari.

