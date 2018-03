Lagonegro, fermato sull'A2 mezzo di trasporto salernitano: a bordo salumi e formaggi scaduti

Prev

LAGONEGRO - Nell’ambito dei servizi predisposti dal Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata e finalizzati a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, si é intensificata l’attività di controllo e di prevenzione da parte di tutte le dipendenti pattuglie della polizia stradale.

L’accuratezza dei servizi ha permesso al personale della Sottosezione Polizia Stradale di Lagonegro, di procedere al controllo, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, di un convoglio commerciale – di proprietà di un’azienda di trasporti della provincia salernitana - trasportante prodotti alimentari, in parte congelati, destinati ad aziende calabresi. Gli operatori di polizia stradale hanno rilevato infatti che il veicolo, seppur dotato di cella frigorifero, non era idoneo a trasportare prodotti alimentari congelati che devono conservare una temperatura inferiore a 0° C.

