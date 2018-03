Sanità, il neo direttore di Senologia del San Carlo, Drago: orientato verso i modelli canadesi

Primo piano

POTENZA – Si è insediato da poco, ma il dottor Stefano Drago, neo-direttore della Chirurgia senologica e plastica del San Carlo di Potenza, ha già avuto modo di ambientarsi e di toccare con mano quelle che sono le criticità del reparto, ma anche di apprezzarne i punti di forza. Rispetto alle problematiche, sono molteplici le sollecitazioni mosse dall’associazione “Vivere Donna”, che all’indomani delle dimissioni di Enrico Mazzeo Cicchetti, dirigente del dipartimento di Senologia fino all’estate scorsa, e degli addii di altri due professionisti del calibro di Vincenzo Casillo e di Antonio Spadino, hanno temuto il peggio. Ma secondo il dottor Drago, il reparto di Senologia non sarebbe stato depotenziato. In arrivo in Basilicata dal San Filippo Neri di Roma, azienda ospedaliera per la quale ha ricoperto il ruolo di responsabile della breast unit, il dottor Drago, ospite di “Caffè di Traverso” rispondendo alle domande di Mariolina Notargiacomo, ha definito l’impatto con la realtà potentina molto positivo. Ritenendosi altresì soddisfatto del team di lavoro con cui collaborerà.

Dottor Drago, Casillo e Spadino sono andati via come annunciato?

Non sono in organico, ma il loro posto è stato occupato da altri professionisti. Dunque abbiamo un organico a pieno regime. Ci sono tre chirurghi estenologi, oltre al sottoscritto, più un chirurgo plastico. Il reparto sotto questo punto di vista è al completo.



Lei ritiene di avere a disposizione un team sufficiente per far fronte a quelle che sono le esigenze del dipartimento?

Sì ed è anche un team ben strutturato ed affiatato. Nonostante sia arrivato in ospedale solo ad inizio del mese, ho da subito compreso il livello dei colleghi con i quali potrò lavorare. E stiamo parlando di professionisti con una lunga e intensa esperienza alle spalle.

Tempo fa l’associazione Vivere Donna ci segnalava una serie di criticità legate all’organizzazione del reparto le cui stanze spesso vengono condivise con le pazienti di Ginecologia. La situazione è cambiata?

Non c’è nessuna commistione e ritengo che gli spazi a disposizione siano adeguati alle necessità. Nel complesso non ho riscontrato alcun problema, il turnover è normale. Certo si può sempre migliorare, ma attualmente, per quella che è l’organizzazione, si lavora piuttosto bene. Per il futuro prevediamo tanti progetti. In quel caso l’organizzazione andrà ampliata, così come gli spazi riservati al nostro reparto.

Dunque non è mai successo di incontrare difficoltà nella sistemazione delle pazienti tanto da dover far ricorso ad altri reparti?

No. Tenga presente che la gran parte delle breast units italiane non sono dotate di spazi così dedicati come quelli che ho trovato al San Carlo. Questo è sicuramente un grandissimo privilegio.

A proposito della breast unit, il progetto per Senologia pare sia rimasto nel cassetto, sebbene già ben strutturato. Lei ha avuto modo di visionarlo?

La breast unit è un modello organizzativo multidisciplinare che esiste da tantissimo tempo, ma che necessita di una migliore strutturazione e codificazione proprio a livello organizzativo da parte del Ministero, deputato quest’ultimo, a definirne le linee guida. E in questo senso rappresentano una realtà nuova. La Regione Basilicata credo si voglia adeguare, in tal senso, attraverso l’istituzione di un polo di Senologia che includa il centro del San Carlo di Potenza e quello dell’Irccs-Crob di Rionero. Secondo le nostre stime un centro di Senologia per essere efficiente secondo standard elevati necessita di coprire una popolazione che oscilla tra i 200 e i 250mila abitanti. Si lavora in sinergia in questa rete oncologica. Ora bisogna sviluppare il modello organizzativo. Ma sono passaggi che corrono di pari passo con le esigenze del territorio e con le mutazioni della medicina.

In che senso?

Alcuni anni fa non si faceva ricorso alla ricostruzione del seno, oggi, invece, sì. Percorsi terapeutici come le terapie neoadiuvanti, cioè quei trattamenti farmacologici propedeutici all’intervento chirurgico, sono diventate nel corso degli anni sempre più necessarie per via della presenza di nuovi farmaci. Dunque anche i modelli organizzativi della breast unit si modificano continuamente.

Importante però è farla partire, così come sollecitava l’associazione Vivere Donna, che ne dovrebbe far parte...

Le associazioni sono un anello fondamentale di raccordo con le pazienti che devono essere sottoposte a trattamento e sono coloro che possono confrontarsi meglio con i medici. Perseguono proprio l’obiettivo di mettere in luce eventuali aspetti critici. Sì, certamente ci daremo da fare.

La sanità lucana si sta riorganizzando sulla base delle indicazioni del dm 70. Le hanno chiesto di dirigere anche il reparto di Senologia dell’ospedale di Matera?

Io sono stato chiamato per dirigere l’unità del San Carlo.

E se glielo dovessero chiedere?

Vedremo. L’importante è lavorare bene, avere una struttura che offra tanto e sotto questo punto di vista il San Carlo riserva

il massimo. La rete va organizzata in maniera efficiente, ma non esiste un modello unico. A Roma, la sola Asl per la quale prestavo servizio coinvolgeva una popolazione di 1milione 250mila abitanti, il doppio dell’intera Basilicata. I modelli organizzativi devono per forza di cose essere diversi sulla base delle criticità, delle tematiche e delle esigenze del territorio.

La Basilicata vanta un programma di screening offerto da tempo gratuitamente. E per quello per il tumore al seno è stata abbassata la fascia di età. Si va dai 45 ai 74anni rispetto ai parametri precedenti che fissavano come età minima i 50anni e come età massima i 79anni. E’ un percorso virtuoso che va ottimizzato secondo lei?

La Regione Basilicata vanta uno screening di lunga tradizione, con risultati elevatissimi, dal punto di vista delle adesioni. Poche aree sia italiane sia straniere possono vantare un percorso del genere.

Sono stati 285 gli interventi chirurgici realizzati nel reparto che lei oggi dirige nel solo 2016. Cosa le dice questo dato?

Sono numeri perfettamente in media rispetto alla potenziale utenza. Importante è la qualità del servizio, che deve essere sempre migliorata. Per esempio credo sia necessario procedere attraverso un numero maggiore di ricostruzioni mediate.

Ma lei ha avuto modo di confrontarsi con l’associazione Vivere Donna?

Sì. Le associazioni, ribadisco, sono un anello importante. E’ un’associazione molto attiva, ho incontrato le responsabili in occasione dell’8 marzo, quando hanno fatto visita alle nostre pazienti. Il loro è un ruolo di supporto molto rilevante per le donne.

Ritiene il centro di radioterapia un presidio importante per quanto attiene la breast unit?

Il nostro è un centro di Senologia condensato in un unico spazio e per questa ragione permette di ottimizzare tempi e anche i livelli qualitativi delle prestazioni.

In Basilicata si paga il gap infrastrutturale. Da qui la necessità di promuovere politiche sanitarie di prossimità. Secondo lei la presenza di un centro di radioterapia anche a Matera è utile?

Le scelte vanno prese da chi ha una visione complessiva. Posso riportarle l’esperienza del Canada dove la distanza da un centro abitato all’altro è immensa se la paragoniamo alle nostre e, al contrario, i centri di radioterapia sono molto concentrati. In alcuni casi si affrontano anche giornate intere per raggiungere un determinato centro, in risposta esistono modelli organizzativi differenti. I trattamenti sono molto brevi. La radioterapia nel nostro Paese in genere prevede trattamenti lungi. Ma anche in Italia si comincia a guardare al modello canadese e in alcuni centri è stato e viene sperimentato.