Rifiuti, tonnellate di fanghi dalla Toscana in Basilicata: coinvolti nell'inchiesta due stabilimenti lucani

POTENZA - Ci sono anche due stabilimenti lucani coinvolti in un’inchiesta partita dalla Toscana su un presunto traffico illecito di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Decine di migliaia di tonnellate di rifiuti di cartiera sarebbero stati caricati su camion e destinati anche a due fabbriche di laterizi in Basilicata, la Scianatico laterizi di Genzano di Lucania e la Ila Laterizi di Borgo Venusio a Matera, secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal quotidiano ”Il Tirreno”.

Il filone lucano dell’inchiesta parte dalla Lucart di Porcari, vicino Lucca. Secondo l’accusa della Dda di Firenze, a partire dal 2014 i fanghi prodotti dalla cartiera della Piana e da quella di Diecimo sarebbero stati portati in due fabbriche di laterizi in Basilicata, entrambe riferibili a Michele Scianatico.

