Lingue: al lavoro si parla italiano, con gli amici il dialetto

POTENZA- Nel 2015 si stima che il 46% della popolazione di sei anni e più (circa 26 milioni e 300mila individui) si esprima prevalentemente in italiano in famiglia e il 32% sia in italiano sia in dialetto. Soltanto il 14% (8 milioni 69mila persone) usa, invece, prevalentemente il dialetto.

Ricorre a un’altra lingua il 7% (all’incirca 4 milioni di individui, nel 2006 erano circa 2 milioni 800mila individui). In questo scenario, i lucani fanno un uso più frequente al dialetto, anche se permangono delle differenze, a seconda dei contesti relazionali. Un tratto specifico, in particolare al Sud e nelle Isole (ad eccezione della Sardegna), dove oltre il 68% delle persone di 6 anni e più utilizza il dialetto in famiglia – prevalentemente o in alternanza con l’italiano – contro il 31% circa del Nord-Ovest. Le regioni dove questa tendenza è più diffusa sono la Campania (75,2%), la Basilicata (69,4%), la Sicilia (68,8%) e la Calabria (68,6%). I dati, riferiti al 2015, sono stati resi pubblici dall’Istat nell’ultima indagine sull’uso della lingua italiana, dei dialetti e di altre lingue in Italia. L’uso prevalente o meno del dialetto tra i lucani varia a seconda della tipologia dell’interlocutore. Andamento quasi similare in famiglia e con gli amici. Mentre quando il destinatario del messaggio è un estraneo, logicamente, muta l’atteggiamento.

