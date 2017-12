Amaro Lucano, Coca Cola diventa distributore esclusivo per l’Italia degli spirits del gruppo

Prev

POTENZA- Offrire agli spirits del gruppo Amaro Lucano 1894 il passepartout per il successo mondiale, provando ad ottenere la stessa popolarità di uno dei cocktail più famosi al mondo, il cubalibre.

Il mix del rum con la coca cola che affonda le radici nella Cuba del primo 900, non fu altro che il frutto di una joint venture dalla quale nacque l’idea vincente. A distanza di un secolo una nuova partnership con gli stessi obiettivi, quella tra Coca Cola Hbc Italia e Gruppo Lucano 1894. Saranno infatti il bianco e rosso dell’etichetta Coca Cola, i colori dei rivestimenti degli autotreni che distribuiranno a partire dal primo febbraio, i prodotti del Gruppo Lucano in tutto il mondo. Coca-Cola Hbc Italia, principale produttore e distributore delle bevande a marchio The CocaCola Company nel Paese, sarà il nuovo distributore esclusivo per l’Italia nel canale Out of Home degli spirits di proprietà del Gruppo Lucano, dal famoso Amaro al Limoncello. La Coca Cola nuovamente sceglie di investire in Basilicata dopo aver acquisito nel 2006 dalla joint-venture tra Coca-Cola Hbc Italia e the Coca-Cola company, lo stabilimento Fonti del Vulture fondato nel 1896 da Antonio Traficante. Adesso è la volta degli alcolici del Gruppo Lucano.

