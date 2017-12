Capodanno Rai, Maratea pronta a salutare il 2018. Cipolla: "Evento epocale"

Prev

MARATEA - Ieri mattina a Villa Nitti, in località Acquafredda di Maratea, conferenza stampa di presentazione dello spettacolo del 31 dicembre “L’anno che verrà” in diretta dalle ore 21.00 su Rai 1 e Radio 1 da Piazza Europa.

Presenti il presidente della Regione Marcello Pittella, il primo cittadino di Maratea Domenico Cipolla, i vertici della Rai, il conduttore dello spettacolo Amadeus, il comico partenopeo Francesco Paoloantoni che affiancherà Amadeus insieme all’attore e showman Dario Bandiera e il cantautore Cristiano Malgioglio e la giornalista e scrittrice lucana Francesca Barra che sarà in diretta da Venosa per lanciare diversi collegamenti su diversi siti lucani. “Lucano di adozione almeno per quanto riguarda il Capodanno – afferma ironico Amadeus – grazie a questo spettacolo ho avuto modo di conoscere la Lucania che non conoscevo. Il Capodanno di Rai 1 è una tradizione, ma devo dire che da quando lo facciamo in Basilicata l’ascolto è pazzesco, abbiamo dati d’ascolto del 99,9%, il popolo lucano è caloroso e le aspettative anche per questo terzo anno in Basilicata sono molto alte da parte nostra”.

