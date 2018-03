Fdi, respinte le dimissioni di Rosa da coordinatore. Aperta la fase 2.0

Prev

1 of 2

of Next

POTENZA - «Il coordinamento di Fratelli d’Italia ha sancito l’esistenza di un vero partito. Non sappiamo quanti possano dire di avere una classe dirigente su tutto il territorio che discute, si affronta e, poi, si unisce per trovare una posizione comune».

E’ uno dei passaggi dell’incontro di sabato pomeriggio a Potenza in cui sono state respinte all’unanimità le dimissioni del coordinatore regionale Gianni Rosa, cui è stato riconosciuto "l’impegno di questi anni nella costruzione di un partito alternativo alla sinistra ed agli inciuci e che ha fatto di lui il simbolo del centrodestra lucano. No. I partiti, che sono una delle massime espressioni di democrazia sancita dalla Costituzione, non sono morti. O meglio, non è morto il confronto tra persone che credono nella stessa idea, un’idea di una Basilicata diversa, senza filiere, senza clientelismo, senza ‘padri padroni’ che si sono venduti la nostra acqua, la nostra terra, il nostro mare e il futuro dei nostri figli".

Approfondimenti sull'edizione cartacea de "La Nuova del Sud"