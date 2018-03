Cup, ottenuta la proroga Datacontact non riassume 5 persone

Prev

POTENZA- La determina dirigenziale dell’Ufficio Amministrazione Digitale della Regione Basilicata numero 2359 è del 22 dicembre scorso. Ad oggi, però, cinque ex lavoratori dipendenti a tempo determinato della società Datacontact Srl, che hanno prestato servizio presso il Cup regionale (Centro unico di prenotazione) si trovano ancora senza lavoro e senza nessuna notizia certa sull’evolversi della situazione.

Dopo tre anni di servizio presso l’azienda, con contratti rinnovati di volta in volta per pochi mesi, i lavoratori si sono già trovati nella situazione di mancato rinnovo. Proteste, ricorso all’intervento dei sindacati, pressioni sulla Regione... Tutto inutile! Datacontact non provvede alla loro riassunzione. Ci sarebbero dei tecnicismi da superare. Intanto, trascorrono inutilmente giorni e mesi, con la commessa che va avanti a favore dell’azienda materana e a svantaggio di tutti i cittadini lucani.

