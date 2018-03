Interruzione di gravidanza, Romaniello contro Franconi: "Imiti il Lazio"

Prev

POTENZA- Di quanto possa essere difficile per una donna abortire in Basilicata ve ne avevamo parlato in un’inchiesta del 9 marzo 2017 nella quale evidenziavamo come, nella nostra regione, su sessanta medici soltanto 5 si dichiarino non obiettori e pratichino l’aborto (di cui nessuno al San Carlo di Potenza).

La questione, negli ultimi giorni, è tornata a galla dopo la lettera di una donna che ha denunciato “l’odissea” vissuta al San Carlo per un’interruzione di gravidanza. Una vicenda rispetto alla quale solo nelle ultime ore è arrivato l’intervento dell’assessore alla Sanità, Flavia Franconi, che, nel rendere noto di aver subito chiesto spiegazioni ai vertici del San Carlo, ha anche reso noto che «il dipartimento Salute sta predisponendo presso tutti i punti nascita della regione, nuove linee guida per l’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, che prevedono la somministrazione del farmaco in day-hospital salvo particolari condizioni». La risposta non è però ritenuta sufficiente dal consigliere regionale Leu, Giannino Romaniello, che per questo attacca l’assessore.

