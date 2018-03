Sicurezza, le licenze di porto d'armi salgono del 46,1%

Prev

POTENZA - Tra il 2014 e il 2016 in Basilicata le licenze di porto d’armi sportivo sono aumentate del 46,1%, ma è difficile credere che il tutto sia legato ad un’improvvisa diffusione della passione del tiro a volo.

Un’impennata record che, al contrario, sembra testimoniare ancora una volta come la sensazione di sicurezza sia nettamente calata anche nella nostra regione. I tempi dello stereotipo dell’isola felice sono ormai lontani anni luce, ma dai numeri del Viminale, sviscerati in anteprima dal Corriere della Sera per quanto riguarda il 2017, emerge come sempre più lucani decidano di tenere un’arma in casa per difendersi dai topi d’appartamento. Ed è proprio quella dei furti in abitazione la grande criticità emersa negli ultimi mesi, con diversi paesi presi letteralmente d’assalto da bande di ladri e cittadini costretti ad organizzare ronde notturne.

