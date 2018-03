Sanità, trasfusione infetta: risarcimento milionario per un 70enne lucano

Prev

POTENZA - Nel lontano 1981 contrasse il virus dell’Epatite C dopo una trasfusione di sangue. Ora il ministero della Salute dovrà risarcirlo con oltre un milione di euro. Protagonista della vicenda un 70enne della Val d’Agri che dopo aver vinto sia in primo che in secondo grado il contenzioso con il ministero, si è rivolto al Tar di Basilicata per ottenere il risarcimento danni.

Nonostante la sentenza della corte d’appello di Potenza, infatti, il ministero non aveva ancora ottemperato alla decisione dei giudici e così il 70enne (assistito dagli avvocati Claudio Massimo Oriolo e Luigi Delucchi) ha presentato un ricorso, accolto dai giudici amministrativi. Il Tar ha imposto al ministero della Salute di dare esecuzione al risarcimento entro due mesi.

