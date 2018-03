Dipendenze, nessun piano di reinserimento lavorativo per gli ospiti del centro "Insieme"

Prev

POTENZA – Il centro terapeutico riabilitativo per le dipendenze patologiche dell’associazione “Insieme” onlus accoglie una quarantina di persone che convivono nella struttura di Potenza condividendo percorsi mirati di recupero.

Con l’obiettivo di condurle fuori dal tunnel della tossicodipendenza e del gioco d’azzardo per riappropriarsi della propria vita. Ma l’impegno degli operatori può non essere sufficiente senza il supporto adeguato delle istituzioni. E’ la stessa presidente dell’associazione “Insieme” Maria Elena Bencivenga, ospitata a “Caffè di Traverso” da Mariolina Notargiacomo a denunciarlo apertamente. “Quella del reinserimento lavorativo è la vera nota dolente. Non ci sono programmi a cui fare riferimento che ci consentono di prevedere, per ciascuno dei nostri assistiti, il completamento del percorso. Siamo noi stessi ad autotassarci talvolta per creare borse lavoro per i nostri ragazzi. E’ l’anello mancante di questo processo, che la Regione Basilicata deve assolutamente colmare”. La sede centrale potentina di viale del Basento è affiancata, da un anno circa, dalla “Casa dei diritti” aperta a Picerno. Un presidio di civiltà, ma anche di giustizia e legalità quest’ultimo, che completa la mission del centro. Un polo integrato socio - sanitario, che si propone come modello di riferimento educativo per la città di Potenza e per l’intero territorio regionale.

Dottoressa Bencivenga come è strutturato il Centro di Potenza?

La nostra è una comunità terapeutico-riabilitativa e si compone di anime “belle”, sia in trattamento residenziale, sia in regime diurno. I programmi sono individualizzati, anche perché il fenomeno della dipendenza è complesso e altrettanto complessa è la vita di ogni persona che ne è vittima. Ci sono casi che meritano di essere esaminati secondo un approccio sistemico. Non sarebbe esaustivo risolvere questi fenomeni facendo perno soltanto sulla psicologia.

