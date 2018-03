Povertà, 12 milioni dalla Regione per combattere il disagio abitativo in nove comuni

Prev

POTENZA - Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione, sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane.

E’ quanto prevede uno specifico obiettivo del Po Fesr 2014-2020 della Regione Basilicata che mira, in continuità con la legge regionale sul disagio abitativo, a sostenere il diritto essenziale all’abitazione per quelle famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche. In linea con tali obiettivi, la Giunta regionale di Basilicata ha approvato un Avviso pubblico per la selezione di progetti innovativi candidabili congiuntamente alle Ater nei comuni di Avigliano, Lavello, Melfi, Pignola, Rapolla, Tito, Venosa, Nova Siri e Policoro. L'avviso pubblico dispone di risorse pari a 12,105 milioni di euro di cui 11,7 del Por Fesr Basilicata 2014/2020 e 405 mila euro sul Po Fse Basilicata 2014-2020. Con l’avviso pubblico si vuole raggiungere l’obiettivo di recuperare circa 200 alloggi al fine di ridurre il disagio abitativo.

