Agricoltura, pagamenti Agea. La Cia: "Il 4% delle domande non va a buon fine"

POTENZA - Gli strumenti tecnici di Agea per adempiere alla gestione delle domande connesse alla Pac sono scarsamente dinamici. Se a fronte di quasi 700 mila domande presentate, circa il 4 % non vanno a buon fine, siamo in presenza di un grande problema.

Significa che circa 30 mila aziende non ricevono quanto determinato e questo genera difficoltà tali che in molti casi si traduce nell’insostenibilità economica di un’impresa. Queste le parole del presidente nazionale della Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino rivolte ai vertici di Agea, nel corso di un incontro tenutosi a Roma nella sede nazionale dell’organizzazione. Per la Cia lucana erano presenti Giannino Lorusso, Giuseppe Stasi, Mimmo Guaragna, produttori delle due province. Come è noto in Basilicata ancora tardano ad arrivare i pagamenti di Agea agli agricoltori sul Programma di sviluppo rurale 2014- 2020.

