Regionali 2018, il test Molise fa paura. E c'è chi vuole rinviare le elezioni

POTENZA- Più che test per il futuro governo del Paese, a cui in verità in pochi hanno creduto, le elezioni regionali in Molise hanno mantenuto le aspettative di test per le prossime regionali in Basilicata.

A partire da due dati: il centrodestra molisano che le ha vinte è riuscito ad arginare il M5s grazie alla moltiplicazione di liste (ben dieci) e di conseguenza di numero di candidati; la percentuale di votanti è stata bassa: il 52,16%, mentre nelle precedenti elezioni regionali del 2013 l’affluenza fu del 61,63% e alle politiche del 4 marzo era stata addirittura del 71,6%. Interpretando i dati del Molise in chiave lucana, innanzitutto salta all’occhio che astensionisti e sfiduciati vale a dire quanti, andando ai seggi solo un mese e mezzo fa, hanno contribuito al successo dei 5 stelle (44,8%), questa volta sono rimasti a casa. Anche da qui si interpreta il risultato complessivo del M5s che in 80 giorni è sceso di 7-8 punti percentuali, svuotando in buona parte il serbatoio di consensi del movimento di Di Maio.

