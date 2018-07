Incidenti mortali, tragica carambola tra Atena Lucana e Brienza. Perdono la vita due centauri pugliesi

Prev

ATENA LUCANA - Tragico incidente al confine tra Campania e Basilicata, lungo la statale 598 che collega Atena Lucana a Brienza. Due morti e tre feriti ricoverati in codice rosso il pesante bilancio dello scontro tra una Fiat Panda, una Mini Cooper e una motocicletta.

A perdere la vita i due centauri pugliesi, un 52enne di Monopoli e una 45enne di Putignano, che viaggiavano in sella alla moto. Le tre persone ferite (tra loro un 60enne potentino) sono state trasportate d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e permettere ai carabinieri di Sala Consilina di effettuare tutti i rilievi per ricostruire la dinamica del violento impatto.