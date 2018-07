Truffe, frode informatica a Vaglio. Nel mirino sempre gli anziani

Prev

VAGLIO - Continua incessantemente l’attività di contrasto alle truffe svolta dall’Arma. Nella giornata di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Vaglio Basilicata, a seguito di una complessa attività di indagine, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un soggetto di nazionalità nigeriana, dimorante in provincia di Avellino, poiché resosi responsabile di frode informatica.

Ed, in particolare, per avere effettuato indebitamente, su un sito internet di vendite online, un acquisto del valore di quasi 1.000 euro, appropriandosi fraudolentemente dei dati della carta di credito dell’ignara vittima, in concorso con un cittadino italiano, già denunciato lo scorso mese di maggio per il medesimo fatto.

Approfondimenti sull'edizione cartacea de "La Nuova del Sud"