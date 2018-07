Turismo, asini e muli tra Comuni e Regione. I centri bocciati non ci stanno e i sindaci insorgono

Prev

POTENZA - Gli asini non sono i Comuni, è la Regione che è diventato un mulo. Non accetta consigli. Non digerisce le precisazioni. Non ammette di aver chiesto l’impossibile, anche ciò che è assurdo pretendere.

E’ scattata la solidarietà tra gli esclusi dall’avviso pubblico ”per la presentazione e selezione dei progetti di fruizione del patrimonio culturale regionale Basilicata Attrattiva 2019”. Ora se ne occuperà l’Anci che ha già chiesto un incontro alla commissione che ha esaminato le istanze. I sindaci che hanno reagito con veemenza e fermezza, da quello di Melfi a quello di Satriano, da quello di Picerno a quello di Guardia Perticara, pretendono un ripensamento da parte della Regione. Gli esaminatori delle istanze non hanno considerato una serie di norme attualmente in vigore e si sono trincerati dietro una visione alquanto miope. Eppure la disponibilità finanziaria per erogare ulteriori contributi per rendere veramente attrattiva la Basilicata ci sono e rischiano di tornare a Bruxelles se non vengono impegnati e spesi. La lista dei ricorsi è lunga. il Sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, precisa ”che è stato già inoltrato ricorso alla Regione Basilicata poiché non sussistono le motivazioni di esclusione dal finanziamento".

