Matera 2019, Piazza della Visitazione. Il ministro: "Metto in mora il Comune". De Ruggieri: "Risorse solo da luglio"

Prev

1 of 2

of Next

MATERA - Matera Capitale europea della Cultura 2019 ”è una grande occasione che non deve essere sprecata”. Così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi durante la conferenza stampa in Prefettura.

A poco meno di un mese è tornata in città per una nuova verifica dell’avanzamento delle opere in vista dell’appuntamento europeo. ”Per l’Italia intera - ha detto - sarà una vetrina internazionale. Non parliamo di un piccolo evento che avrà poche ripercussioni: qui ne risponde tutto il Paese”. Rispondendo ai giornalisti sulla situazione politica al Comune - dove da alcuni giorni è in carica una nuova giunta in massima parte espressione del Pd e in merito a quella Regione Basilicata - con il governatore Pittella ai domiciliari - Lezzi ha detto di augurarsi che ”tutte le dinamiche politiche vengano superate dal benessere dei cittadini e dall’onore, dall’orgoglio e dalla fierezza che i lucani e il Sud devono portare a livello internazionale”. A sei mesi dalla partenza di Matera 2019 il membro dell’esecutivo Conte si era recato nella città dei sassi col ministro della Cultura Bonisoli per un primo sopralluogo ed entrambi avevano evidenziato i ritardi sia per le infrastrutture sia per la promozione del progetto culturale. Lezzi è arrivata a Matera nella tarda mattinata. Il ministro aveva espresso la sua volontà di tornare nel capoluogo lucano alla fine di ogni mese da qui a dicembre proprio per verificare l’andamento dei lavori.

Approfondimenti sull'edizione cartacea de "La Nuova del Sud"