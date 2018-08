Turismo, i Comuni esclusi da "Basilicata Attrattiva": La Regione ci eviti di andare al Tar

Prev

POTENZA - Un immediato ravvedimento da parte del dipartimento regionale per le attivita produttive e la riammissione nell’elenco dei comuni ammessi a valutazione a seguito delle istanze di riesame proposte dagli esclusi al bando Basilicata Attrattiva turistica.

È quanto chiedono i sindaci dei comuni esclusi dal bando che non solo non ci stanno a passare per incapaci ma stigmatizzano l’articolo riportato su un quotidiano locale che addirittura definirebbe gli stessi ”asini” per non aver prodotto la documentazione richiesta dal bando e pertanto sono rimasti esclusi dalla valutazione operata dall’Ufficio Gestione Regimi di Aiuto del dipartimento regionale guidato dall’Assessore Roberto Cifarelli. Le amministrazioni comunali sono impegnate quotidianamente nel predisporre progetti e ogni documentazione richiesta al fine di partecipare a bandi di gara ed incrociare importanti risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei programmi di sviluppo e crescita delle comunità locali.

