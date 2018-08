Sanità, mancano 41 medici specialisti. Carenza di personale in estate e ammonta a 1.556 ore

Prev

1 of 2

of Next

POTENZA - D’estate la carenza di personale medico e specialistico si fa sentire in maniera più forte. Alla turnazione di ferie in ospedali e strutture sanitarie si aggiunge la situazione di organici che sono insufficienti già durante l’intero anno.

Il monte ore di attività da coprire di medici specialisti del Servizio sanitario regionale della Basilicata è di 1.556 ore pari a 41 medici da aggiungere agli attuali 87 che coprono in media 1.740 ore. Sono dati diffusi dal Sumai che spiega inoltre che i medici specialisti a contratto Sumai (compresi quelli che non esercitano in strutture sanitarie o ospedaliere pubbliche) nella nostra regione sono 1206 di cui 1132 con contratto a tempo indeterminato e 74 con contratto a termine. Un tema che riguarda tutte le regioni e che è stato affrontato di recente in un’audizione in Commissione Sanità del Senato. La posizione unanime delle Regioni è di considerare “la possibilità di assumere a tempo indeterminato nelle strutture sanitarie medici laureati e abilitati benché privi di specializzazione ma anche specializzandi per lo svolgimento di attività medico chirurgiche di supporto, in coerenza con il grado di conoscenze, competenze ed abilità acquisite, con autonomia vincolata nell’ambito delle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile".

Approfondimenti sull'edizione cartacea de "La Nuova del Sud"