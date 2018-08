Banche, dal 2010 scomparsi 50 sportelli lucani: meno filiali e meno occupati

Prev

POTENZA – Meno sportelli e occupati nei grandi gruppi bancari, ma cresce la presenza delle banche cooperative. È questa in sintesi la fotografia del credito in Basilicata scattata dal centro studi della First, la federazione bancaria della Cisl, che ha passato al vaglio il sistema bancario nazionale.

Sono tutti con il segno meno i principali indicatori del settore contenuti nella dettagliata analisi condotta dal sindacato. Rispetto al 2010 in Italia ci sono 6.289 sportelli bancari in meno, il personale di rete è sceso di 26.249 addetti e ben 383 comuni sono rimasti totalmente privi di banche. Una riduzione che i top manager giustificano con l’avanzata del digitale; ipotesi che però non trova conferma nei dati forniti dal centro studi della First Cisl.

