Tempa Rossa, i sindacati denunciano i disagi dei lavoratori. "Costretti a cambiarsi in auto"

CORLETO P. - I lavoratori di Total E&P Italia che lavorano presso il centro olio di Tempa Rossa denunciano i disagi che affrontano ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro, a circa 1.100 metri di altitudine e distante più di 5 km dal più vicino centro abitato senza ricevere il ristoro economico previsto dal Ccnl per il disagio subito.

Ogni giorno questi lavoratori partono circa un’ora prima rispetto all’orario previsto dal contratto utilizzando navette messe a disposizione dall’azienda per fini di sicurezza a Corleto Perticara. Ma l’azienda - sottolineano le sigle Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil - non considera che c’è del personale che vive in altri comuni della Basilicata ed è di fatto impossibilitato ad usufruire del servizio. Inoltre, altro personale dislocato presso il centro di carico del gpl deve raggiungere il posto di lavoro senza che gli venga data la possibilità di usufruire di alcun mezzo. Questo disagio quantificabile in circa un’ora della propria vita che si aggiunge al tempo di viaggio necessario per raggiungere Corleto Perticara, la Total non intende in alcun modo riconoscerlo ne tantomeno indennizzato.

