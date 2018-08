Lavoro, apprendistato: la Basilicata resta "fanalino di coda"

Prev

POTENZA- La Basilicata si conferma in questa prima parte del 2018 “fanalino di coda” tra le regioni italiane che utilizzano i contratti di apprendistato. Lo rileva il Centro Studi Confartigianato riferendo che nel corso del 2018, in controtendenza nazionale, si evidenzia l’apporto positivo dell’apprendistato all’andamento all’occupazione.

Gli ultimi dati dell’Istat indicano una pausa a giugno 2018: dopo tre mesi di crescita gli occupati registrano un calo (-0,2% rispetto a maggio, pari a -49 mila) e il tasso di occupazione scende al 58,7% (-0,1 punti percentuali). Su base annua, a giugno 2018 si rileva un significativo aumento occupazionale (+1,4%, +330 mila) e l’espansione interessa anche giovani 15- 34enni che registrano un tasso di crescita più accentuato (+2,3%, pari a +119 mila). Ma – sottolinea Confartigianato – si osserva una propensione più bassa in Basilicata con 5,9 nuovi rapporti di apprendistato ogni cento nuovi rapporti attivati per under 30, Sardegna con 6,7 e Molise con 6,4.

