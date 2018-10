Brexit, una "minaccia" per l'agroalimentare lucano

Prev

POTENZA - Campania, Veneto e Basilicata. Sono queste le tre regioni italiane che più risentirebbero di una uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea senza un accordo che permetta ai nostri prodotti agroalimentari di varcare i confini britannici senza dazi e altre barriere all’ingresso.

Ma è tutto il sistema paese che risentirebbe di una separazione non consensuale tra Bruxelles e Londra. L’export made in Italy in Regno Unito pesa infatti per oltre 3 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati emersi durante il Forum Agrifood Monitor 2018 di Nomisma e Crif. ”La Gran Bretagna rappresenta il quarto mercato di destinazione delle nostre produzioni”, spiega ad AgroNotizie Denis Pantini, responsabile area agroalimentare di Nomisma. ”L’import di prodotti italiani negli ultimi dieci anni è cresciuto del 43% e un terzo delle esportazioni made in Italy nel mercato Uk riguardano prodotti Dop e Igp”. Campania, Basilicata e Veneto, dicevamo. Nei primi due casi l’effetto di una hard Brexit sarebbe particolarmente dirompente visto che il mercato anglosassone assorbe il 20% dell’export nostrano di pelati e passate di pomodoro. I viticoltori veneti, d’altro canto, sanno bene quanto il fenomeno Prosecco sia trainato dai consumi al di là della Manica. Quattro bottiglie su dieci sono infatti acquistate dagli inglesi. I produttori di Prosecco guardano con attenzione all’andamento dei negoziati sulla Brexit, anche se i consumatori britannici non sembrano voler cambiare abitudini di acquisto. ”I sondaggi che abbiamo commissionato dipingono un consumatore britannico che apprezza il nostro vino e che non ha intenzione di ridurne gli acquisti in futuro”, spiega Luca Giavi, direttore del Consorzio di tutela del Prosecco.

