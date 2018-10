Parchi eolici, energia pulita per 24.500 famiglie a Banzi

Prev

BANZI– Energia pulita equivalente al fabbisogno di 24.500 famiglie, 36.000 tonnellate di anidride carbonica l’anno in meno rilasciate nell’atmosfera, 66.000 megawatt/ora prodotti all’anno, evitata l’importazione di 5.700 tonnellate di petrolio per ogni anno di attività dell’impianto.

Sono questi i numeri del nuovo Parco Eolico, il primo entrato in esercizio tra quelli aggiudicati nel 2016, inaugurato alcuni giorni fa a Banzi di Potenza e realizzato dalla società marchigiana Inergia Spa di Ascoli Piceno con un investimento di oltre 32 milioni di euro finanziato dal gruppo bancario olandese Ing. Il Parco di Banzi, primo attivato in Basilicata dall’azienda ascolana che gestisce altri cinque impianti in Puglia, è composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva installata di 22 megawatt (MW) ed è stato realizzato utilizzando le più moderne tecniche di costruzione allo scopo di ridurre al massimo l’impatto ambientale.

