Tribunali, brutte notizie da Venosa. "Melfi è definitivamente defunto"

MELFI - "Nel corso del XXXIV Congresso Nazionale Forense tenutosi nei giorni scorsi a Catania è intervento il Ministro della Giustizia – Alfonso Bonafede – il quale ha affermato categoricamente che “oggi non vi è la possibilità e la opportunità per aprire i Tribunali che sono stati chiusi negli anni scorsi”.

"Si tratta di una dichiarazione che smentisce quanto stabilito dal contratto di Governo scritto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, ma soprattutto una affermazione che decreta la fine delle speranze per il Tribunale di Melfi". E' quanto afferma in una nota il consigliere comunale di Venosa Arturo Covella. "Una brutta storia quella del Tribunale della città federiciana, il terzo tribunale più importante della Regione Basilicata per grandezza e mole di lavoro. Un Tribunale chiuso - prosegue l'esponente del gruppo VenosaPensa - per ragioni politiche dopo il diretto intervento dei fratelli Pittella che hanno voluto favorire in ogni modo il territorio del lagonegrese a discapito proprio del Vulture. In materia di giustizia, la proposta di rivedere il provvedimento di chiusura dei c.d. Tribunali minori da parte della attuale maggioranza era stata accolta con grande entusiasmo dagli operatori della giustizia del territorio del Vulture oggi costretti a sopportare una situazione di grande disagio a seguito del trasferimento di tutte le competenze presso il Tribunale di Potenza. Una situazione che ha creato numerosi disagi per gli utenti, la perdita di un presidio di giustizia su un territorio importante sia per la posizione geografica (punto di incrocio dei traffici illeciti tra Puglia e Campania) sia per ragioni economiche (la vicina presenza della zona industriale di San Nicola di Melfi e la presenza di una azienda importantissima come la FCA Spa – ex Fiat – ), la scomparsa di un servizio utilissimo per i cittadini nella zona del Vulture. Lo scippo subito dal territorio del Vulture e dai cittadini di questa zona meritava di essere cancellato e in molti abbiamo creduto che così sarebbe stato grazie a quel contratto di Governo tra Movimento 5 Stelle e Lega che avrebbe dovuto cancellare la cattiva politica degli anni passati".

