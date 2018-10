Caso Conte, slitta il vertice tra Regione e Fora

Prev

1 of 2

of Next

POTENZA - L’amministratore delegato di Fora SpA di Parma non si è presentato alla convocazione del vicepresidente-assessore alla sanità della Regione Basilicata. Vuole far trascorrere il tempo, per far sgonfiare le polemiche originate dal post su Facebook dal suo responsabile del personale, Salvatore Conte.

Ha fatto sapere di aver assunto altri impegni, prima dell’invito a presentarsi a Potenza. Troppo breve il tempo della convocazione. Se ne riparlerà martedi prossimo. Una giustificazione che non tutti hanno ingoiato. Parma è a 7 ore di macchina da Potenza. Non è in Australia. Fora lo sa bene, se non altro per gli interessi che coltiva da tempo in Basilicata nel settore della sanità. Oltre alla Radioterapia dell’ospedale “San Carlo”, si è assicurato il servizio di screening . Ma, tant’è. Questo è il peso della Regione Basilicata. Intanto, il caso Conte continua a tenere banco a livello locale e nazionale. Ne hanno parlato i giornali nazionali e una parte del personale che opera quotidianamente con Salvatore Conte ha voluto prendere le distanze da quei colleghi che avevano sottoscritto e inviato in Regione un documento di critiche sull’operato del responsabile di Fora in Basilicata.

Approfondimenti sull'edizione cartacea de "La Nuova del Sud"