Inchiesta Sanità, è il giorno del Riesame bis: Pittella davanti ai giudici potentini

POTENZA - Ad un mese dall’udienza in Cassazione, un altro spartiacque politico e giudiziario per il governatore lucano Marcello Pittella. Questa mattina, infatti, in tribunale a Potenza, è in programma il Riesame bis sulla posizione del presidente della Regione Basilicata, accusato di concorso in falso ed abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sui presunti concorsi truccati in sanità.

Il tribunale della Libertà del capoluogo lucano, per due terzi nella stessa composizione del collegio che la scorsa estate aveva confermato i domiciliari per Pittella (poi sostituiti lo scorso 24 settembre con il divieto di dimora a Potenza dopo la chiusura delle indagini preliminari), dovrà tornare a rivalutare la posizione del governatore lucano, partendo però questa volta dai principi affermati dalla Cassazione nelle motivazioni con le quali è stata annullata con rinvio l’ordinanza dello del Riesame dello scorso mese di luglio.

