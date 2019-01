Maltempo, Basilicata sotto la neve. Oggi breve tregua

Prev

POTENZA- Anche oggi non si esclude qualche rovescio nevoso. Ma è attesa una tregua, anche se solo temporanea, con un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo a metà della settimana prossima.

Intanto ieri gran parte della Basilicata si è svegliata sotto la neve e con temperature in molte aree sotto lo zero. Quella meno colpita è la zona a Sud della regione, con qualche eccezione per alcune contrade del territorio di Lauria dove monta la polemica per i mancati interventi. Nelle località Seiluci, Seta e Rosa le strade sono rimaste impraticabili per la presenza di una lastra di ghiaccio. Ma i disagi maggiori si registrano nel Materano, dove la neve è caduta più abbondante causando non pochi problemi. numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco intervenuti soprattutto per mettere in sicurezza alcune zone della città. Che di solito dei due capoluoghi lucani è quello meno colpito dalle precipitazioni nevose, ecco che i turisti ne approfittano per scattare selfie con lo sfondo dei rioni Sassi. Anche oggi gli asili nido resteranno chiusi come disposto nei giorni scorsi dal Comune che ha, inoltre, istituito l’obbligo di circolazione con pneumatici da neve o con catene a bordo su tutto il territorio cittadino.

