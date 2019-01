Tempa Rossa, Total: "Sussidi ai lavoratori solo dopo la ripresa delle prove di esercizio al Centro Oli"

Prev

POTENZA - Alta tensione ieri in Regione per il nuovo tavolo dedicato alla vertenza Total e al reinserimento dei lavoratori licenziati dopo l’ultimazione del Centro Oli di Corleto Perticara.

La compagnia petrolifera ha ribadito il rispetto degli impegni presi in relazione al database per il reinserimento degli operai lucani e per il pagamento del sussidio di 2.400 euro, ma la multinazionale ha precisato che le risorse necessarie potranno essere ricavate solo dopo la ripresa delle prove di esercizio del Centro Oli che dovrebbe essere autorizzata dalla Regione Basilicata nelle prossime settimane. Il tavolo regionale tornerà a riunirsi il 19 gennaio.