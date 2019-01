Viabilità, neve e ghiaccio: scorte di sale quasi esaurite per la Provincia

Prev

POTENZA - L’ondata di maltempo (neve e ghiaccio) con temperature rimaste, senza soluzione di continuità, sotto lo zero, situazione che perdura dallo scorso 29 Dicembre sull’intero territorio provinciale, ha trovato, nelle scorse settimane, la Provincia di Potenza pronta a garantire viabilità e sicurezza, con l’espletamento del servizio neve e antighiaccio lungo i 2600 chilometri di viabilità provinciale, un territorio orograficamente impervio e accidentato.

Per l’emergenza maltempo sono stati mobilitati, in queste settimane, tutti i mezzi spargisale/spartineve disponibili (oltre cento) in dotazione all’Ente. Mezzi e uomini hanno operato sulle strade senza alcuna pausa. “Ciò ha determinato una sostanziale riduzione delle risorse finanziarie predisposte dall’Ente per la stagione invernale – ha spiegato il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino. – In particolare sono ormai esaurite le scorte di cloruro di sodio (si sono utilizzati oltre 47 mila quintali di sale per una spesa di 350 mila euro) e sono quasi ultimati i fondi stanziati per l’utilizzo di mezzi e uomini impegnati per garantire il servizio”. Il Presidente Guarino, al fine di assicurare gli interventi necessari anche a fronte del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse (le previsioni danno ancora neve e freddo almeno per la settimana in corso), ha inoltrato alla Regione Basilicata la richiesta di risorse straordinarie (350 mila euro) per poter assicurare l’acquisto di nuove scorte di sale.