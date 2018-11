Spesa pubblica, ogni lucano costa allo Stato 4.153 euro. Ma non è vero che il Sud è favorito

Prev

1 of 2

of Next

POTENZA- Ogni abitante lucano nel 2016 (al netto degli interessi sui titoli di Stato) è “costato” allo Stato 4.153 euro, quasi il doppio di un lombardo, fermo a 2.563 euro, ma molto meno di un valdostano (9.388 euro), a riprova che la spesa regionalizzata del bilancio dello Stato (all’anno 2016) non favorisce il Sud secondo il vecchio luogo comune.

È quanto risulta dagli ultimi dati della Ragioneria dello Stato relativi alla spesa regionalizzata. Nel 2016 lo Stato (l’allora Governo Renzi) ha ripartito alle Regioni complessivamente 262 miliardi e mezzo, il 46% della spesa complessiva di 563 miliardi e 640 milioni: soldi che sono stati spesi per stipendi, infrastrutture, servizi sociali, istruzioni, difesa, mobilità sul territorio, erogazioni a fondi, in un elenco di 33 categorie e sottocategorie. La media della “spesa regionalizzata” è stata di 3.718 euro pro capite, quindi per la Basilicata al di sopra, ma con una grande differenza tra una regione e l’altra: se infatti in valori assoluti Lazio, Lombardia e Sicilia sono in testa alla classifica (rispettivamente con 33,158 miliardi, 25,668 miliardi, 22,943 miliardi) andando a guardare la spesa pro capite il risultato cambia notevolmente. Dopo la Valle D’Aosta troviamo le Province autonome di Bolzano e Trento, al secondo e terzo posto rispettivamente con una spesa di 8.575 euro e di 7.741 euro mentre ed Emilia Romagna e Veneto sono terzultime e penultime con 2.839 euro e 2.802 euro a testa, dopo il fanalino di coda lombardo.

Approfondimenti sull'edizione cartacea de "La Nuova del Sud"