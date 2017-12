Pd, dopo il panettone i mal di pancia. In sei per tre seggi sicuri

Prev

POTENZA- Il panettone lo hanno mangiato in famiglia. Ognuno per proprio conto. Non ci sono le condizioni per festeggiare insieme. Soprattutto nel Partito Democratico della Basilicata, dove le acque sono più agitate di sempre. All’orizzonte, non molto lontano, ci sono le candidature al Parlamento.

Nelle precedenti elezioni politiche il Pd si attestò sul 25 per cento, ma c’era la pattuglia dei Speranza, dei Bubbico, dei Folino. Ora che i fuoriusciti prefigurano scenari autonomi, i posti sicuri si assottigliano sempre di più. In pista sono almeno in sei, da Margiotta ad Antezza, a De Filippo, a Lacorazza, a Pittella e ad uno della coalizione da scegliere tra Viceconte, Mollica e Valvano. I posti sicuri, invece, non sono che tre per continuare ad illudersi. In realtà, le certezze riguardano il capolista al Senato e forse uno alla Camera. Per cui, la corsa è frenetica. Marcello Pittella non sa che fare. Vorrebbe andare in Parlamento per non naufragare più di tanto in Regione, ma il fratello Gianni ha detto chiaramente che è meglio se resta in Basilicata.

