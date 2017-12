Senato, "voltagabbana" in politica: con sei cambi di casacca Di Maggio è ai primi posti

Prev

POTENZA- A contribuire al raggiungimento del record di “cambi di casacca” nella legislatura parlamentare che sta per concludersi ci sono anche senatori e deputati eletti in Basilicata.

Intanto i «voltagabbana» raggiungono complessivamente la cifra record di 546, un numero raccolto e diffuso da uno studio di Openpolis, che descrive cosa è successo negli ultimi cinque anni nel Parlamento. Un continuo passaggio di partito in partito che negli ultimi giorni di vita di Camera e Senato è stato persino più intenso. In ogni caso, questa legislatura è già la più instabile della storia repubblicana: secondo Openpolis, dal suo inizio ci sono già stati 524 cambi di gruppo, 296 alla Camera e 228 al Senato. Protagonisti di questi spostamenti sono stati 336 parlamentari, 203 deputati e 133 senatori. In totale il 35,37 per cento del parlamento ha cambiato gruppo almeno una volta. Nella pattuglia lucana di “cambiacasacca” la palma spetta al sen. Tito Di Maggio con ben sei cambi in cinque anni.

