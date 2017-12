Centrodestra, tavolo aperto per il 2018. E parte l'operazione "salvataggio" per Latronico

Prev

POTENZA - Mentre a Roma si fanno strategie per garantire Cosimo Latronico, a Potenza si lancia una concreta proposta di governo per l’Italia e la Basilicata. Si è infatti tenuta la prima riunione preliminare del Centrodestra lucano.

Al tavolo erano presenti: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi per l’Italia, Movimento Nazionale per la Sovranità e UDC. Un chiaro segno di responsabilità verso i cittadini. È emersa la volontà di riunire le energie migliori per costruire una nuova classe di governo che sappia interpretare le esigenze dei cittadini e, per questo, la costruzione del fronte di Centrodestra non potrà prescindere da un programma serio e iniziative condivise per la crescita dell’Italia e della Basilicata.

