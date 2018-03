Politiche 2018, il neo senatore lucano dei Cinque Stelle Lomuti: "I lucani si sono stancati del Pd"

Prev

POTENZA- Voglia di cambiare in meglio l’Italia e la Basilicata. Partendo dalle istanze provenienti da tutte le categorie sociali, in primis quelle più svantaggiate. E’ questa la motivazione alla base della candidatura nelle fila del Movimento 5 stelle dell’avvocato Arnaldo Lomuti, da qualche giorno senatore della Repubblica italiana.

“La mia vita non cambierà - ha assicurato di rientro dall’assemblea degli eletti con il capo politico Di Maio -, resterò legato alla piazza, alla gente”. C’è spazio anche per suggerimenti indirizzati ai partiti sconfitti dal voto del 4 marzo, nelle parole del neo eletto. “Basta con le logiche dei politici a tempo indeterminato, anche in Basilicata serve un punto zero”. E mentre si aprono già le danze in vista delle regionali, Lomuti fa le valigie e compra un biglietto direzione Roma, Palazzo Madama. Se lo aspettava un successo del genere? Com’è andata la campagna elettorale?

“Mi aspettavo un buon successo per il Movimento 5 stelle ma, devo dire la verità, il risultato è andato ben oltre le aspettative. Riguardo la mia elezione c’ho creduto fino alla fine anche perché abbiamo fatto una bella campagna elettorale durante la quale, insieme agli altri candidati, abbiamo incontrato tantissime persone, tantissimi lucani, andando in due, tre paesi al giorno. Ho deciso di candidarmi non solo perché ho da sempre creduto nel progetto del Movimento per l’Italia e la Basilicata, ma soprattutto per portare a conoscenza dei cittadini il programma, 700 pagine per un progetto di Italia totalmente rinnovato. Siamo una buona squadra che ha ottenuto ottimi risultati. Fare campagna elettorale è stato un po’ come diffondere il verbo se dovessi usare una metafora. Questa è stata la prima missione, ora dobbiamo mettere in atto quanto abbiamo illustrato in queste settimane di campagna elettorale”.

L'intervista integrale sull'edizione cartacea de "La Nuova del Sud"