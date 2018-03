Lega, a Tolve piazza gremita per il "grazie" del neo senatore Pepe

Prev

TOLVE- Alberto da Giussano e il volto di Salvini sullo sfondo. Ma non siamo nella bassa bergamasca, anche se il filo di nebbia che avvolge il paese farebbe credere proprio questo. Qui invece, portato al petto, vicino al cuore è l’effige di San Rocco.

Del leggendario eroe della Lega lombarda si sa ancora poco. Mentre di leggendaria a Tolve si conosce la vittoria del primo cittadino Pasquale Pepe al quale, in quest’ultima tornata elettorale, gli si sono spalancate le porte di Palazzo Madama. Un obiettivo raggiunto grazie al consenso di 20mila 591 elettori lucani che Pepe dice di voler ringraziare ripercorrendo in lungo e in largo la Basilicata, come durante la campagna elettorale. Ma il sindaco del paese del santo di Montpellier ha ritenuto doveroso condividere questa soddisfazione, prima di tutto, con la comunità da lui guidata, che, ancora una volta, ha creduto nella scelta, per non pochi considerata azzardata, di correre con l’attuale leader del carroccio.

