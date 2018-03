Pd, la verità di Giuzio tocca nervi scoperti: ancora silenzi e guerre di posizionamento

Prev

POTENZA- Suonano sempre attuali e forse mai come in questo tempo, le parole di uno dei più grandi statisti della storia politica italiana, Aldo Moro, presidente della Dc, a 40 anni dal rapimento di via Fani. “La verità è un atto illuminante. Un’espressione di coraggio”.

Ma la verità a volte solleva nervi scoperti e il coraggio, nel tempo della sconfitta, non è certo caratteristica del carro dei perdenti. Due concetti che - all’indomani del forte tracollo elettorale subito più di tutti dal Partito democratico - , dovrebbero dettare la linea delle direzioni del partito per scongiurare il pericolo della dissoluzione totale. Che sia arrivato il momento della verità per il Pd di Basilicata, come pure il tempo del coraggio, sembra siano in pochi ad averlo compreso. Perché dopo una sconfitta elettorale com’è stata quella del 4 marzo servirebbero, più che continue guerre di posizionamento (di cui l’elettore ha chiaramente mostrato di averne le orecchie piene per non dire altro) o silenzi di circostanza, strategie e visioni comuni. Ma soprattutto autocritica mettendo da parte la retorica della strumentalizzazione in vista di nuovi appuntamenti elettorali. E invece sembra che a poco servano analisi e strategie di ripartenza se invece di raccogliere consensi la radiografia al Pd, eseguita dal presidente del partito regionale Vito Giuzio, sia servita solo a esacerbare per l’ennesima volta gli animi all’interno di ciascuna corrente.

