Politiche 2018, questa volta il Pd si chiude a chiave. Resa dei conti in direzione regionale

Prev

1 of 2

of Next

POTENZA- Sarà un cenacolo di lucchetti e bocche cucite. Blindatissima come non mai la direzione del Partito democratico di Basilicata - salvo avvicendamenti dell’ultimo minuto - si riunirà quest’oggi a porte chiuse per stampa e telecamere.

Un modo condivisibile e forse indispensabile a garanzia di una salvifica riservatezza da mettere in scena in un ambiente il più asettico possibile. Considerata la mole di ferite sanguinati alle quali il partito regionale sarà chiamato a porre punti di sutura. Come procederanno i lavori pomeridiani dell’assise è poco prevedibile, eccezion fatta per la tradizionale relazione del segretario regionale Mario Polese che aprirà così il dibattito tra i componenti dell’organismo. Alla quale potrebbero seguire - ma si tratta solo di ipotesi - remissioni dagli incarichi di partito all’attenzione della stessa direzione come gesto di pacificazione indirizzato ad aprire un dibattito sereno e condiviso da tutti.

Approfondimenti sull'edizione cartacea de "La Nuova del Sud"