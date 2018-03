M5S, forse scatta un altro seggio. La pattuglia dei parlamentari eletti potrebbe salire addirittura a nove

Prev

BARAGIANO- Lo straordinario risultato conseguito dal Movimento 5 stelle in Basilicata così come in Italia è sotto gli occhi di tutti. Il Sud ha praticamente fatto da detonatore, con punte vicine anche al 50%.

Esemplare è il caso siciliano, dove i pentastellati hanno addirittura ottenuto più seggi rispetto ai candidati presentati. E tre seggi alla Camera ed uno al Senato sono rimasti vacanti. Ma, a quanto pare, gli scranni da coprire sarebbero addirittura sei nel primo caso. Lo si evince da una comunicazione diffusa sul blog del Movimento. “Sei seggi alla Camera e uno al Senato ci devono ancora essere assegnati perché in alcune regioni la nostra affermazione è stata talmente netta che sono stati eletti tutti i candidati e quindi il ministero sta ancora facendo i calcoli per il ripescaggio dalle altre regioni”. Tutto o quasi sarà più chiaro non appena si procederà alla proclamazione degli eletti che, come fa sapere il ministero dell’Interno, “è esclusiva prerogativa degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali presso le Corti di Appello”. Ma non è escluso che l’iter si appesantisca strada facendo a causa di qualche ricorso. Intanto, ci si interroga sui possibili effetti. E, a tal proposito, dagli ambienti 5 stelle in queste ore circola con una certa insistenza l’ipotesi secondo cui la truppa lucana diretta a Roma potrebbe arricchirsi di un nuovo portavoce.

