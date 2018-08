M5S, Regionarie: scelti i candidati. In quattro corrono per la carica di governatore

Prev

1 of 2

of Next

POTENZA - I Cinquestelle hanno sciolto il primo nodo. Hanno scelto i quattro candidati più votati , due per ogni provincia, e possono avanzare entro oggi, alle ore 14,00 la propria candidatura a Presidente della Regione Basilicata.

Sono: Grazia Maria Donvito, Gianni Leggieri, Antonio Mattia e Gianni Perrino. Per non influenzare il voto successivo non sono state rese note le preferenze ottenute. I nomi noti sono i due consiglieri regionali, Leggieri e Perrino, mentre gli altri due sono quasi sconosciuti. Maria Grazia Donvito è una studentessa di Marconia, di 22 anni, mentre Antonio Mattia di 47 anni, dipendente di un’azienda di giochi per bambini.

Approfondimenti sull'edizione cartacea de "La Nuova del Sud"