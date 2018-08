Regionali, i Cinque Stelle scelgono il governatore: e' sfida a 4

Prev

POTENZA - Il messaggio è sintetico: “Lunedì 6 agosto sarai chiamato a scegliere il candidato Presidente del Movimento 5 Stelle per la tua Regione. I candidati che hanno avanzato la loro proposta di candidatura a Presidente sono: Donvito Grazia Maria, Leggieri Gianni, Mattia Antonio, Perrino Giovanni.

La votazione sarà attiva su Rousseau nella giornata di lunedì, dalle ore 10.00 alle 19.00”. Con questa scheda elettorale formato digitale, il popolo dei Cinquestelle potrà indicare oggi il candidato presidente della Basilicata. Non si hanno molte notizie circa un probabile orientamento degli iscritti. Si ipotizza uno scontro tra il consigliere regionale Gianni Perrino e Antonio Mattia. Perrino sarebbe sostenuto dal “popolo”, per dire gli iscritti popolari e periferici, mentre Mattia è sostenuto dal vertice. Da non sottovalutare Perrino, che non è appoggiato dalla Liuzzi, che gradirebbe la Donvito, considerata anche tra gli scritti di non alto spessore.

