Infrastrutture, lo scontro tra Lega e M5S rischia di far saltare il dossier Basilicata

POTENZA - Nel clima di grande scontro all’interno del Governo M5S-Lega sulle opere infrastrutturali difficilmente il “dossier Basilicata” annunciato solo qualche giorno fa dal sottosegretario leghista Armando Siri è destinato a fare passi in avanti.

A Salvini, che insiste su Tap, Pedemontana e Terzo Valico, oltre che sulla Tav, tutte grandi opere per le regioni del Nord, l’unica che sinora si è opposta difendendo le ragioni dei territori meridionali è la ministra pentastellata Barbara Lezzi: ’In Italia servono le infrastrutture e in particolare ne hanno estremo bisogno il sud e le aree interne del centro-nord. È la carenza di questo genere di investimenti che ha provocato una perdita ulteriore di altri 300mila posti di lavoro al sud durante la crisi. Strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, anti-dissesto idrogeologico, energia pulita. Questi sono gli investimenti che L’Italia aspetta’. Non quindi quelli sulla Tap, ad esempio”. Ma per la Basilicata il problema è sempre legato all’attuale fase politica istituzionale che non si presta certo a quell’autorevolezza nel confronto/concertazione con il Governo di cui c’è bisogno. Tradotto più semplicemente la Franconi e tano meno l’assessore alle Infrastrutture Castelgrande (tra l’altro con pochi mesi di esperienza) non sono in grado di svolgere un pressing nei confronti del Governo Conte e del vice premier Salvini.

