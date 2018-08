Regionali, la balena bianca riemerge nel M5S. Pochi voti per uno scranno alto

Prev

1 of 2

of Next

POTENZA - Antonio Mattia è davvero il migliore candidato governatore del cambiamento? Eletto con il 32,32 per cento degli votanti Cinquestelle in Basilicata, non è certo rappresentativo di una parte della società lucana. La fuga dal voto online sulla piattaforma Rousseau la dice lunga.

Per la scelta dei candidati consiglieri hanno votato 1.357 iscritti al Movimento, per individuare il candidato presidente fra i quattro nomi che hanno ricevuto i maggiori consensi, hanno preferito esprimere una preferenza in 1.027. Una riduzione significativa per un Movimento che fa della partecipazione allargata la propria bandiera. Sul nome del candidato governatore piovono molti commenti. Pochi lo conoscono. Alcuni lo ricordano quando aderiva al Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana. Quando la Dc di Buttuiglione si sciolse, avrebbe preferito avvicinarsi a Forza Italia, se non altro per la grande amicizia che lo legava ad uno dei primissimi promotori del partito azzurro in Basilicata. Legato da stretta amicizia con Luca Lopomo, sindaco di Crispiano (Taranto), Mattia si è poi avvicinato al Movimento di Grillo-Casaleggio fin dai primi vagiti, facendone parte in seno all’intelligenzia dei Pentastellati. Mattia si è imposto sui due consiglieri regionali Perrino e Leggieri e sulla giovanissima Grazia Maria Donvito, che molti iscritti hanno indicato come la pupilla dell’onorevole Mirella Liuzzi.

Approfondimenti sull'edizione cartacea de "La Nuova del Sud"